Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Telefonische Betrugsversuche erkannt und vereitelt

Breitenbach / Henschtal (ots)

Der Polizei wurden am Donnerstagnachmittag 2 Betrugsversuche per Telefon gemeldet: Der jeweilige Anrufer gab sich in Breitenbach als vermeintlicher Enkel und in Henschtal als Polizeibeamter aus. Die angerufenen Personen erkannten jedoch die Masche und beendeten das Gespräch. Die Polizei bittet weiterhin darum umsichtig mit solchen Anrufen zu verfahren. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell