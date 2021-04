Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Hofladen, Täter in Nordrhein-Westfalen festgenommen

Homberg (ots)

Einbrecher machen sich an Kasse eines Hofladens zu schaffen. Im Laufe des Mittwochs suchten zunächst Unbekannte einen Bauernhof in Homberg Hof auf und entwendeten Lebensmittel aus dem frei zugänglichen Ladengeschäft. Weiterhin brachen sie ein Behältnis mit Geld auf und nahmen dieses mit. In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei in Kürten in Nordrhein-Westfalen einen 38-jährigen Mann und eine 33-jährige Frau fest. Die Polizei entdeckte im Fahrzeug des Mannes und der Frau bei einer Verkehrskontrolle Wurstwaren vom Hofladen in Homberg und Einbruchswerkzeug. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen nahm die beiden fest, stellte das Diebesgut sicher und nahm weitere Ermittlungen auf. |pilek

