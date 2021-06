Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines Katalysators

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Montag, 14.06.21, 03.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14.06.21 versuchte ein bislang unbekannter Täter den Katalysator eines, auf einem Parkplatz an der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim abgestellten Pkw zu entwenden. Der unbekannte Täter machte sich am Montagmorgen gegen 03.30 Uhr an dem Pkw Seat Arosa zu schaffen, was durch einen Anwohner in der Nähe akustisch wahrgenommen wurde. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte der Zeuge erkennen, dass sich jemand an einem abgeparkten Pkw zu schaffen machte. Auf Ansprache durch den Zeugen flüchtete der unbekannte Täter mit einem Kraftfahrzeug, vermutlich ein Transporter, in Richtung Alfeld. An dem tatbetroffenen Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die zur o.g. Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

