Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Ettlingen/A5 - Unter Drogeneinfluss andere Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 5 gefährdet

Ettlingen/Karlsruhe/BAB 5 (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer war am Samstagmittag von Polizisten des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe kontrolliert worden, weil er zuvor in riskanter Fahrweise aufgefallen war und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte. Der Betroffene war gegen 14.30 Uhr mit seinem Citroen C3 auf dem Weg von der Anschlussstelle Ettlingen zum Autobahndreieck Karlsruhe unterwegs und am Parkplatz Höfenschlag gestoppt worden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest erwies sich als positiv - ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zahlte der in Italien wohnende Mann eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sven Brunner, Pressestelle

