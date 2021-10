Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Großbrand in Enger- Feuer zerstört Fachwerkhaus

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Dienstag (26.10.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Großbrand in Enger gerufen. Gegen 03.00 Uhr bemerkte ein LKW-Fahrer auf der Meller Straße das Feuer in einem Fachwerkhaus Am Bügel und informierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das leerstehende Haus bereits zum Großteil in Flammen. Durch den Einsatz von Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet konnte das Übergreifen auf anliegende Gebäude verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt und die in einer anliegenden Scheune befindlichen Pferde konnten unversehrt heraus und auf eine Wiese gebracht werden. Das Gebäude befand sich noch in einem Bau- und Renovierungszustand an dem gelegentlich Arbeiten durchgeführt werden. Der Sachschaden wird mit einem sechsstelligen Euro-Betrag angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

