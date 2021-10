Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schlägerei

Bühl (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung beschäftigte am Mittwochabend die Beamten des Polizeireviers Bühl. Gegen 20.15 Uhr sollen zwei Gruppen junger Männer in einem Lebensmittelgeschäft in der Güterstraße zunächst verbal aneinandergeraten sein. Im weiteren Verlauf stieg die Zahl einer der beiden, mittlerweile im Außenbereich befindlichen, Personenkreise auf rund 15 Personen an, welche zum Teil mit Eisenstangen bewaffnet auf die nun zahlenmäßig unterlegene Gruppe losgingen. Ein 20-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell