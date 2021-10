Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Fahrerflucht nach Fahrzeugbeschädigung, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Bei einer Engstelle auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Altdorf und Wallburg kam einem 20-jährigen PKW-Fahrer am Mittwochmorgen ein Renault Scenic entgegen. Der 20 Jahre alte Mann hielt gegen 7.20 Uhr am Fahrbahnrand an, um den Renault durchzulassen. Dabei streifte die unbekannte Renault-Fahrerin den PKW seitlich und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-4200 in Verbindung zu setzen. /sch

