Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Nachmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Urkundenfälschung aufgedeckt.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, wies sich ein 19-jähriger albanischer Staatsangehöriger mit einem italienischen Personalausweis aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme, stellte sich dieser als Fälschung heraus. Im Laufe der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde bei ihm ein albanischer Reisepass sowie ein falscher italienischer Führerschein aufgefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, dass er die falschen italienischen Dokumente in Albanien erworben hatte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen und wurde unter Setzung einer Ausreisefrist aufgefordert, das Land zu verlassen.

