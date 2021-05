Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Montagmorgen gegen 00:45 Uhr in der Schriesheimer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Schriesheimer Straße in Richtung Leutershausener Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr und hierbei zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte. Anschließend fuhr der Autofahrer einfach davon, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 EUR.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 Limousine in der Farbe Weiß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell