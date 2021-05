Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim, Wiesengrund, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - schwerer Unfall zwischen Zweirädern

Dielheim / Wiesengrund / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend ereignete sich auf der Dorfstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Motorradfahrerin - beide wurden schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger fuhr um 18.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Dorfstraße und missachtete im Kreuzungsbereich der K 4175 die Vorfahrt einer 18-jährigen Motorradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer samt seinem Zweirad frontal von der Motorradfahrerin erfasst, wodurch beide Fahrer auf die Fahrbahn stürzten. Der 28-Jährige erlitt nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige erlitt mehrere Prellungen und Hämatome. Am Fahrrad und an dem 125er-Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers festgestellt werden. Der Verdacht bestätigte sich nach einem Alkoholtest: der Mann war mit knapp zwei Promille deutlich über dem erlaubten Grenzwert. Ob der 28-Jährige deshalb die Vorfahrt der jungen Frau missachtete, wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell