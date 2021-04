Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Online-Pressekonferenz: Vorstellung der Verkehrsstatistik 2020 des Polizeikommissariats Norden

Aurich/Wittmund (ots)

Das Polizeikommissariat Norden stellt die Verkehrsstatistik 2020 für den Altkreis Norden vor. Aus diesem Anlass laden wir Vertreterinnen und Vertreter von Redaktionen ein zu einer

Online-Pressekonferenz

am Dienstag, 04.Mai 2021, um 14:30 Uhr.

Bitte melden Sie sich für eine Teilnahme bis Montag, 03.Mai 2021, 18:00 Uhr, per E-Mail an unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Redaktion, den Namen der teilnehmenden Person und eine E-Mail-Adresse an. Um an der Online-Pressekonferenz via Skype teilzunehmen, versenden wir vor dem Beginn der Videokonferenz per E-Mail einen entsprechenden Link.

