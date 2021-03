Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Fußgänger wird von Pkw erfasst - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend, 09.03.2021, in Steinen von einem Pkw erfasst worden. Gegen 19:25 Uhr hatte der 51-jährige Fußgänger die Eisenbahnstraße in Höhe des Bahnübergangs betreten und war dabei von einem herannahenden Pkw einer 44 Jahre alten Frau touchiert worden. Hierdurch stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Der Fußgänger war deutlich alkoholisiert. Am Pkw wurde augenscheinlich kein Sachschaden verursacht.

