POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehr befreit Hund

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag, 09.03.2021, in Weil am Rhein einen Hund befreit. Gegen 16:10 Uhr war die Feuerwehr um Hilfe gebeten worden, weil sich ein Hund in einer Rolltreppe im Rheincenter eine Pfote eingeklemmt hatte. Die Feuerwehr konnte den Hund schnell befreien. Der verletzte Hund wurde in einem Tierfachmarkt erstversorgt und danach von der Besitzerin einem Tierarzt vorgestellt.

