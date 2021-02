Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagmittag, 06.02.2021, gegen 13.30 Uhr, hatte ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Osnabrück sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters an der Göttinger Straße 1, geparkt. Nach nur 15 Minuten kehrte er zu seinem Mercedes zurück und stellte kurz darauf Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Diese waren durch einen anderen Pkw-Fahrer verursacht worden, der sich dann ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen, entfernt hatte. Aufgrund vorgefundener Spuren könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw gehandelt haben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 05021/97780 mit der Polizei in Nienburg in Verbindung zu setzen.

