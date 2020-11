Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fahrzeug macht sich selbstständig

Nicht gesichert hat eine 53-Jährige einen Lkw am Mittwoch in Ulm.

UlmUlm (ots)

Kurz vor 9 Uhr stellte eine 53-Jährige ihr Fahrzeug in der Albert-Einstein-Allee ab. Die Frau verließ den Lkw ohne ihn gegen Wegrollen gesichert zu haben. Als sie eine Tür an dem Daimler öffnete, setzte sich der Sprinter in Bewegung und rollte über die 53-Jährige. Die Frau trug dabei leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

