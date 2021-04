Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, 28.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums

In Großefehn befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Renault am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, die L14 / Leerer Landstraße in Richtung Moormerland. Der Autofahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Die Polizeibeamten stellten bei dem Großefehntjer eine Alkoholbeeinflussung von deutlich über einem Promille fest. Da sich der Mann bei dem Unfall leicht verletzte, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Der Führerschein des Mannes wurde zudem sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 60-Jähriger Mann aus Westerholt befuhr am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, mit seinem Hyundai die Leerer Landstraße in Richtung Aurich. Der Mann missachtete ein Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich Leerer Landstraße / Tjüchkampstraße ein. Aus der Tjüchkampstraße näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein bevorrechtigter 46-jähriger Auricher in seinem Honda. Die beiden Autos stießen zusammen. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich das Auto des 60-Jährigen. Der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden ebenfalls alarmiert. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich jedoch glücklicherweise nicht bei dem Unfall. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Aurich - Unfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, bog ein 67-jähriger Emder mit seinem Hyundai auf ein Grundstück in der Julianenburger Straße ab. Hierbei übersah der Mann einen 48-jährigen Auricher, der mit seinem Pedelec den Fahrradweg der Julianenburger Straße befuhr. Der Auricher stürzte nach einem Zusammenstoß mit dem Auto und verletzte sich leicht.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Tabak gestohlen

Eine 59-Jährige betrat am Montag, gegen 16:00 Uhr, ein Lebensmittelgeschäft am Marktplatz. Durch Mitarbeiter wurde beobachtet, wie die Norderin drei Packungen Tabak in ihre Handtasche steckte. Anschließend bezahlte die Frau nur andere Gegenstände aus ihrem Einkaufswagen. Sie muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Norden - Ladendiebstahl

Am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, betrat ein 20-jähriger Auricher ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Markt. Eine Angestellte beobachtete, dass der Auricher mehrere Gegenstände in seinen Rucksack steckte, allerdings nur einen Schokoriegel an der Kasse zahlte. Im Anschluss wurden im Rucksack des Mannes unter anderem mehrere gestohlene Flaschen Alkohol aufgefunden. Es entstand hierdurch ein Schaden im hohen, zweistelligen Bereich.

Osteel / Norden - Trunkenheit im Verkehr und Tätlicher Angriff auf Polizei und Rettungsdienst

Ein Fußgänger beobachtete am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, zwei Jugendliche auf dem Parkplatz einer Schule in Norden. Die beiden Jugendlichen wirkten alkoholisiert und einer soll alkoholisiert mit einem E-Scooter auf dem Parkplatz gefahren seien. Polizeibeamte ermittelten vor Ort, dass ein 16-jähriger Osteeler alkoholisiert mit dem E-Scooter fuhr. Da es Hinweise auf einen Sturz des Fahrers gab und Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugerufen. Es wurde vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von mehr als einem Promille bei dem 16-Jährigen festgestellt. Der unverletzte Jugendliche wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und es wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den Osteeler wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Polizeibeamte blieben anschließend, gemeinsam mit den Angehörigen des Rettungsdienstes, mit dem Begleiter, ein 15-jähriger Wirdumer, noch vor Ort. Als dem Jugendlichen mitgeteilt wurde, dass er nach Hause gebracht und an seine Eltern übergeben werden muss, schlug und trat dieser unvermittelt auf einen Polizeibeamten ein. Der Polizist wurde hierdurch leicht verletzt. Auch ein Angehöriger des Rettungsdienstes wurde von dem Jugendlichen getreten, als dieser wegen seines Ausnahmezustandes am Boden und anschließend auf einer Trage fixiert werden musste. Er blieb jedoch unverletzt. Der Jugendliche bespuckte, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Der 15-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Hage - Fassade mit Graffiti beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 00:00 Uhr, die Fassade einer Schule in der Bahnhofstraße beschädigt, indem sie auf diese Graffitis sprühten. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eine 72-jährige Großheiderin befuhr am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, den Poppenweg in Richtung Coldinner Straße. Kurz vor der Kreuzung Coldinner Straße kam der Frau ein Autofahrer entgegen. Zwischen den beiden Autos kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in niedriger, dreistelliger Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Fenster durch Steinwurf beschädigt

Durch Unbekannte wurde Mittwochnacht, gegen 01:00 Uhr, in der Straße An der Mühle ein Stein gegen das Fenster von einer 38-Jährigen geworfen. Das Fenster wurde hierdurch beschädigt. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Holtriem entgegen unter Telefon 04975 756940.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

