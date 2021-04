Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Brand von Rundballen

In der Kanalstraße Süd gerieten am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, mehrere Rundballen in Brand. Zuvor betrieb die Eigentümerin der Rundballen, eine 41-jährige Großefehntjerin, eine in der Nähe befindliche Feuertonne. Anschließend gerieten die Rundballen aufgrund von Funkenflug in Brand. Die Großefehntjerin versuchte noch mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen. Hierbei atmete die Frau Rauchgase ein und verletzte sich leicht, weswegen sie vom Rettungsdienst untersucht wurde. Das Feuer wurde anschließend durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die die Sicht auf der Bundesstraße 72 in Höhe Mittegroßefehn beeinträchtigte, wurde eine Rundfunkdurchsage veranlasst. Durch den Brand entstand ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe.

