Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Montag, 26.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung und Bedrohung

In der Rheinstraße kam es am Sonntag, gegen 16:10 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Männern. In Folge des Streits schlug und bedrohte ein 32-jähriger Norder einen 21-jährigen Mann, der aus Großheide kommt. Der Großheider wurde leicht verletzt. Seinen Unmut teilte der 32-Jährige während des Einsatzes auch den Polizeibeamten*innen mit, da er auch sie bedrohte. Der Mann aus Norden muss sich jetzt wegen seiner Handlungen strafrechtlich verantworten.

Krummhörn - Fahren ohne Versicherungsschutz

Im Bürgermeisterring wurde am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, ein 51-jähriger Krummhörner auf seinem E-Scooter kontrolliert. Der Fahrer des E-Scooters konnte keinen Versicherungsschutz vorweisen, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Norden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Westerstraße wurde am Sonntag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:10 Uhr, der Außenspiegel eines geparkten Renaults beschädigt. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Krummhörn - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 18:00 Uhr einen Roller in der Schatthausstraße. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den Roller des 37-jährigen Krummhörners kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Boot beschädigt

Auf dem Firmengelände einer Reederei in Harlesiel wurde das Boot eines 58-jährigen Mannes aus Sachsen beschädigt. Unbekannte bohrten in der Zeit vom 09.03.2021 bis zum 22.03.2021 Löcher in den Schiffsrumpf. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter 04462 9110.

Esens - Reifen von Taxen zerstochen

In Esens wurden in der Nacht zu Montag die Reifen von mehreren Taxen auf einem Parkplatz in der Jeverstraße zerstochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 05:10 Uhr. Es ist ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter 04971 926500.

Esens - Sachbeschädigung an Turnhalle

Am Wochenende, in der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei verglaste Lichtkuppeln auf dem Dach einer Turnhalle in der Straße Hohekamp. Durch die Beschädigungen entstand ein Schaden in einer niedrigen, vierstelligen Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Esens - Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer

Zwei Motorradfahrer befuhren am Sonntag die Neuharlingersieler Straße. Der Vorausfahrende, ein 56-jähriger Mann aus Wietmarschen, musste an einer Lichtzeichenanlage bremsen und anhalten. Der 20-jährige Begleiter aus dem Kreis Steinfurt bemerkte dies zu spät und konnte trotz einer starken Bremsung ein Auffahren auf den 56-jährigen Motorradfahrer nicht mehr verhindern. Der Mann aus Steinfurt stürzte anschließend und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand zudem ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich.

Esens - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Samstag wurde durch einen Transporter in der Jücherstraße ein Poller beschädigt. Der Unfall geschah um 11:15 Uhr. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und merkten sich das Kennzeichen des verursachenden, flüchtigen Fahrzeugs. Die 58-jährige Fahrerin aus Südbrookmerland muss sich jetzt strafrechtlich verantworten. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell