Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, 29.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Im Extumer Weg kam es am Montag, gegen 19:00 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 16-jährigen Auricher und einer 14-Jährigen, die ebenfalls aus Aurich kommt. Infolge des Streits drückte der Jugendliche den Kopf des Mädchens weg und griff ihr an den Hals. Die 14-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Wechselseitige, gefährliche Körperverletzung

Ein 43-jähriger Auricher geriet am Mittwoch, 22:40 Uhr, an der Pferdemarktkreuzung mit einem 24-jährigen Auricher in Streit. Die beiden Männer stritten sich um ein Fahrrad. Der 43-Jährige warf im Zuge des Streits ein Glas gegen den Kopf des 24-Jährigen, der sich dadurch leicht verletzte. Aber auch der 43-Jährige wurde verletzt. Sein Kontrahent schlug ihm mit einem Fahrradschloss gegen den Kopf. Für ihr Handeln müssen sich die Männer jetzt strafrechtlich verantworten.

Aurich - Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten sich in der Zeit von Freitag, 00:00 Uhr, bis Montag, 18:00 Uhr, Zutritt zu einem Haus im Extumer Weg zu verschaffen. Hierfür wurde versucht, eine Kellertür aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Kontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und einem Springmesser

Am Georgswall kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, einen Auricher. Bei dem jungen Erwachsenen wurden Betäubungsmittel und ein Springmesser aufgefunden. Der Mann muss sich jetzt strafrechtlich für sein Handeln verantworten.

Aurich - Pedelec gestohlen

Das abgeschlossene Pedelec eines 77-jährigen Wiesmoorers wurde in der Zeit von Mittwoch, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 11:00 Uhr, im Haxtumer Ring gestohlen. Dem Wiesmoorer entstand dadurch ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Eine 41-jährige Südbrookmerländerin stellte am Dienstagabend, 19:00 Uhr, ihr abgeschlossenes Pedelec in der Forlitzer Straße ab. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr wurde das Pedelec der Frau gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland entgegen unter Telefon 04942 204200.

Aurich - Ladendiebstahl

In der Leerer Landstraße betrat am Donnerstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, ein 36-jähriger Auricher ein Lebensmittelgeschäft. Der Mann steckte diverse Lebensmittel in eine mitgeführte Tasche und passierte die Kasse, ohne diese zu bezahlen. Im Anschluss wurde der Mann auf den Diebstahl angesprochen. Es wurde dann auch festgestellt, dass er in dem Geschäft kein Unbekannter war und bereits ein Hausverbot besaß. Polizeibeamte fanden bei dem Ladendieb noch ein mitgeführtes Messer auf. Gegen den Auricher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht zu Donnerstag wurde der VW Golf einer 31-jährigen Auricherin in der Straße Am Tiergarten gewaltsam geöffnet. Unbekannte entglasten eine Scheibe und entwendeten anschließend mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:35 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Diebstahl aus Pkw

In der Habbo-Apken-Straße wurde in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:40 Uhr, eine Scheibe des VW Passats eines 70-jährigen Aurichers durch Unbekannte entglast. Anschließend wurde eine geringe Menge Bargeld aus dem Auto entwendet. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Am Mittwochmittag, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Hager mit seinem Skoda die Auricher Straße in Richtung Aurich. Vor dem Hager fuhr eine 82-jährige Auricherin in ihrem VW Golf, die an einer Ampel abbremsen und verkehrsbedingt warten musste. Der Hager nahm dies zu spät wahr und fuhr auf den Golf auf. Der Golf der Auricherin wurde durch den Aufprall wiederum auf den davorstehenden Citroen eines 31-jährigen Magdeburgers geschoben. An den drei Autos entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Großefehn - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Kanalstraße Nord beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich Fahrer von einem Transporter eines Paketdiensts, am Mittwochmittag, 12:00 Uhr, eine Dachrinne. Um eine Regulierung des niedrigen, vierstelligen Schadens kümmerte sich der/die Unfallverursacher/in nicht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Sonstiges

Südbrookmerland - Schwelbrand

Am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit von 04:20 Uhr bis 05:30 Uhr, kam es im Hundertdiematsweg zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Beim Anmachen eines Kamins entstand, vermutlich durch Funkenflug, ein Schwelbrand in einem in der Nähe befindlichen Eimer. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die beiden Bewohnerinnen des Hauses, zwei Frauen im Alter von 49 und 89, wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schaden am Haus ist nicht entstanden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen

Ein 34-jähriger Norder zerschlug am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr, mit einem Hammer die Heckscheibe eines Peugeots in der Drechslerstraße. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Firma. Der 34-Jährige wurde, aufgrund seines Verhaltens, in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Verkehrsgeschehen

Halbemond - Unfall mit leicht verletzter Person

Ein 34-jähriger Vechtaraner befuhr mit einem Transporter im Rahmen seiner Auslieferungstätigkeit am Mittwochmorgen, 09:50 Uhr, die Straße An't Dorp. Der Transporterfahrer fuhr rückwärts von einem Grundstück und übersah einen 8-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem kreuzenden Fahrradweg fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt.

Norden - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Mittwoch wurde gegen 11:30 Uhr der geparkte Opel Astra einer Firma beschädigt. Der Opel war zuvor im Fischerweg in Norden seitlich am Fahrbahnrand geparkt worden. Der Unfall wurde vermutlich durch einen weißen Transporter, möglicherweise Auslieferungsfahrzeug, mit Ortskennung "LER", verursacht. Nach dem Unfall entfernte sich der/die Unfallverursacher/in, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Mittwochmittag, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:45 Uhr, parkte ein 83-jähriger Norder seinen Mercedes auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße. Als der Norder zu seinem Auto zurückkam, stellte er Unfallschäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen/ihren Pflichten nachzukommen und sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Unter Betäubungsmitteleinfluss zur Polizei gefahren

Ein 21-jähriger Wittmunder erschien zu einem Termin bei der Polizei in Wittmund. Einem Polizeibeamten fiel dabei auf, dass der Wittmunder durch Drogen beeinflusst war. Die Ermittlungen erhärteten den Verdacht und zeigten, dass der Mann mit einem Auto zu dem Termin vorfuhr. Durch eine hinzugezogene Ärztin wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 21-Jährigen wurde außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Frontalzusammenstoß von zwei Pkw

Ein 28-jähriger Transporterfahrer aus Wilhelmshaven befuhr am Mittwoch, 18:50 Uhr, die B210 (Jeverstraße) in Richtung Jever. Der Wilhelmshavener setzte zum Überholen an und wechselte den Fahrstreifen. Hierbei übersah der Mann eine 43-jährige Blombergerin, die ihm mit ihrem Renault entgegenkam. Es kam anschließend zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wilhelmshavener wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Blomberg wurde ebenfalls schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Es entstand zudem ein Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell