Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit mit zwei Verletzten in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Personen sind am Dienstag, 27. Juli 2021, bei einer Auseinandersetzung in Hassel verletzt worden. Ein unbekannter Täter sowie ein 68-jähriger Mann aus Belgien waren um 20.35 Uhr mit zwei 23 und 43 Jahre alten Männern sowie einer 41-jährigen Frau an der Hasseler Straße Ecke Nettelbuschweg in Streit geraten. In dessen Verlauf schlugen die Angreifer den 23-Jährigen aus Wuppertal und schubsten und traten nach der 41-jährigen Gelsenkirchenerin, wodurch beide verletzt wurden. Zudem warf der Unbekannte einen Stein durch die Heckscheibe des geparkten Autos des 43-Jährigen, der ebenfalls in Wuppertal wohnhaft ist. Anschließend flüchteten beide Täter. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

