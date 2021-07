Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei mit Präventionsberatung in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Wir wollen Taschendieben keine Chance geben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Fahrrad richtig sichern. Und wir erklären, wie wirklich guter Einbruchschutz aussieht.

Diese Themen und noch viele weitere besprechen unsere Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz gerne mit Ihnen persönlich. Sie sind mit einem Präventionsstand am Donnerstag, 29. Juli 2021, an der Nienhofstraße am Springemarkt von etwa 9 bis 13 Uhr anzutreffen. Dort können sich alle Interessierten rund um kriminalpräventive Maßnahmen direkt vor Ort beraten lassen. Sie haben Fragen? Kommen Sie vorbei!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell