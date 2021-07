Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autos kollidieren auf Kreuzung - Frau verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen ist am Montag, 26. Juli 2021, eine Frau verletzt worden. Eine 42-jährige Lkw-Fahrerin war um 15 Uhr auf der Steeler Straße unterwegs, von der sie nach links auf die Achternbergstraße abbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit dem Auto einer 56-Jährigen, die ihr auf der Steeler Straße entgegen kam und die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 56-jährige Gladbeckerin verletzt, die 42-Jährige aus Wuppertal blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr an der Kreuzung.

