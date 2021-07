Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am späten Sonntagabend, 26. Juli 2021, einen mutmaßlichen Räuber in Horst festgenommen. Gegen 23.40 Uhr lief eine 37-jährige Gelsenkirchenerin auf der Markenstraße in Richtung der Kreuzung Markenstraße Ecke Industriestraße. Dort wurde sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der sie nach dem Weg fragte. Als die Frau antworten wollte, versuchte der Mann ihr die Umhängetasche zu entreißen. Nachdem die Frau ihm drohte, die Polizei zu rufen, ließ der Täter von der Tasche ab und entfernte sich. Aufgrund der ausführlichen Täterbeschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamten einen 57 Jahre alten Gelsenkirchener im nahen Umfeld des Tatorts ausfindig machen und vorläufig festnehmen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell