Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Radfahrerin schwer am Kopf verletzt

Rhede (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 14.50 Uhr auf dem Radweg in Richtung Rhede unterwegs. Sie stürzte ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer und verletzte sich schwer am Kopf. Es besteht der Verdacht, dass die Frau zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell