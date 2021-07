Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann nach Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Bremer Straße (B213) in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 22-Jähriger war in seinem VW gegen 23.50 Uhr in Richtung Bawinkel unterwegs. Dabei erfasste er einen 25-jährigen Fußgänger, der sich auf der Bundesstraße befand. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Warum er sich auf der Straße aufhielt, ist derzeit nicht bekannt. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

