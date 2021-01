Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Schwerer Verkehrsunfall durch Schneeglätte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 14.01.2021, kam es auf der B3, Fahrtrichtung Freiburg in Richtung Emmendingen, in Höhe "Wasserer Wald", zu einem schweren Verkehrsunfall.

Hierbei geriet eine 24-jährige Fahrzeugführerin Fahrerin auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Hierbei wurde die Fahrerin schwer verletzt.

Die verständigte freiwillige Feuerwehr Denzlingen entfernte das Dach des Fahrzeugs, um eine schonende Bergung der Fahrzeugführerin zu gewährleisten. Sie wurde durch das DRK in das nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

