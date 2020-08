POL-EL: Nordhorn - Täter versucht Traktor zu stehlen (Traktor aufgefunden)

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Nach einem misslungenen Diebstahl am Donnerstag, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen Kleintraktor (siehe Foto) von einem Sportplatz an der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn zu entwenden. Dieser Traktor wurde nun am Samstag in einem Maisfeld im niederländischen Denekamp wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 mitzuteilen.

