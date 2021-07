Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pedelec und E-Roller kollidieren - Mann verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Heßler mit einem verletzten Pedelecfahrer ist die Polizei am Freitag, 23. Juli 2021, gerufen worden. Der 72 Jahre alte Gelsenkirchener fuhr mit seinem Pedelec entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Grothusstraße in Richtung Heßler. Um 19.50 Uhr kam ihm dort ein 25-jähriger Gelsenkirchener mit seinem E-Roller entgegen. Bei dem Versuch, sich gegenseitig auszuweichen, stießen die beiden zusammen. Durch die Kollision stürzten die Beteiligten und verletzten sich dabei. Der Pedelecfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Tragen eines Helmes vor schweren Verletzungen schützen und sogar lebensrettend sein kann.

