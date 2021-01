Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 04:50 Uhr und 14:15 Uhr in der Daimlerstraße in Kallenberg eine Unfallflucht beobachteten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich auch um einen LKW gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell