Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18:15 Uhr an der Kreuzung der Wolfgang-Brumme-Allee und der Talstraße in Böblingen. Im dortigen Kreisverkehr kollidierten eine 18-jährige Seat-Lenkerin und ein 79-jähriger Peugeot-Lenker. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da beide Unfallbeteiligte voneinander abweichende Angaben machen, sucht das Polizeirevier Böblingen Zeugen. Diese können sich unter 07031 13 2500 melden.

