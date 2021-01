Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg registriert über 20 Glatteisunfälle von Dienstag auf Mittwoch

Ludwigsburg (ots)

Kälte, Schnee und Wind führten von Dienstag bis Mittwochmorgen zu einer größeren Anzahl von Glätteunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg (zusätzlich zu den bereits am Dienstag gemeldeten).

Im Landkreis Böblingen kam es am Dienstag zu vier Unfälle. Zwei davon ereigneten sich bereits mittags in Herrenberg auf Landesstraße 1184. Zwei Autofahrer rutschten bei glatter Fahrbahn in den Straßengraben und es entstand Blechschaden. Einem weiteren Autofahrer der die Kreiststraße 1059 zwischen Rutesheim und Leonberg-Gebersheim befuhr, erging es gleichermaßen. Der Fahrer eines Renault und dessen Beifahrer hatten nicht so viel Glück. Sie erlitten leichte Verletzungen, als sie von der vereisten Fahrbahn der K 1050 bei Waldenbuch in den Grünstreifen rutschten. Der Gesamtsachschaden wurde auf insgesamt mehr als 20.000 Euro geschätzt. Zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr kamen weitere fünf Unfälle hinzu. Diese ereigneten sich in Sindelfingen in der Leonberger Straße, bei Renningen auf der K 1015 und bei Leonberg auf der L 1137. Auch in diesen Fällen entstanden lediglich Sachschäden, die sich auf insgesamt mehrere tausend Euro belaufen. Den fünften Unfall dürften man jedoch als außergewöhnlich beschreiben, denn ein Streufahrzeug war beteiligt. Gegen 03.15 Uhr wollte der Fahrer seiner Arbeit nachkommen und befuhr hierzu die Bundesstraße 464, als sich der LKW auf Höhe Böblingen-Hulb auf der spiegelglatten Fahrbahn zu drehen begann und in den Grünstreifen rutschte. Das Streufahrzeug wurde hierbei beschädigt. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Verletzt wurde auch in diesem Fall niemand.

Auch im Landkreis Ludwigsburg registrierte die Polizei bereits am Dienstag mehrere Unfälle. Am Nachmittag kam ein Autofahrer auf der K 1629 bei Bönnigheim ins Rutschen. Weiter Unfälle ereigneten sich schließlich ab etwa 22.30 Uhr bis 24.00 Uhr. Nachdem das Befahren der K 1601 für einen PKW-Lenker mit einem Unfall endete, kam es auf den Straßen um Großbottwar zu insgesamt drei Unfällen mit Blechschäden. Kurz vor Mitternacht rutsche ein Auto von der Remstalstraße in Remseck am Neckar-Neckarrems gegen ein Verkehrszeichen. Der geschätzte Sachschaden dieser Unfälle liegt bei rund 20.000 Euro. Der Bereich zwischen Waiblingen-Hegnach und Neckarrems musste in der Nacht aufgrund der Straßenglätte zeitweise gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Ludwigsburg setzte noch in der Nacht ein Streufahrzeug ein. Ab 00.15 Uhr bis 05.20 Uhr ereigneten sich auf der L 1125 bei Großsachsenheim, in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr und in Bietigheim-Bissingen weitere vier Unfälle. Auch diese gingen glimpflich ab. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro.

Zwischen Dienstag 22.30 Uhr und Mittwoch 03.40 Uhr nahm die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg drei Unfälle im Zusammenhang mit Glatteis auf den Autobahnen ihres Zuständigkeitsbereichs auf. Ein LKW-Lenker rutschte bei Neuhausen auf den Fildern von der BAB 8. Bei Rutesheim schleuderte ein Autofahrer von der Fahrbahn in den Wildschutzzaun und auch die Anschlussstelle Böblingen-Hulb sorgte für einen Glatteisunfall. Es gab keine Verletzte. Die Blechschäden dürften sich auf über 10.000 Euro belaufen.

