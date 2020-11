Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Bocholt-barlo auf der Winterswijker Straße

Bocholt BarloBocholt Barlo (ots)

Am Sonntag, 08.11.2020, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt die Winterswijker Straße aus Barlo kommend in Fahrtrichtung Bocholt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 18jährige Bocholter kurz nach der Kreuzung Winterswijker Straße / Schlossallee nach links von der Fahrbahzn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte bargen ihn aus dem Pkw und transportierten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Hier verstarb der 18jährige Bocholter an seinen schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Die Winterswijker Straße war während der Unfallaufnahme bis 03:00 Uhr komplett gesperrt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Einsatzleitstelle

Klaus Thesing

$user.getFirstName() $user.getName()

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell