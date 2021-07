Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Schwer Verletzter nach Unfall auf der Bergstraße

Recklinghausen (ots)

Eine 23-jährige Autofahrerin aus Lünen fuhr am heutigen Tag, gegen 12.55 Uhr, auf der Bergstraße in Richtung Stadtmitte. Sie kollidierte im Einmündungsbereich der Kinderheimstraße mit einem 59-jährigen Rollerfahrer, der von dieser auf die Bergstraße abbog. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Autofahrerin war leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die Bergstraße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

