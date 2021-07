Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit untypischen Folgen

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Schillerstraße/ Goethestraße kam es am Mittwochabend (ca. 19 Uhr) zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Marlerin. Ein 40-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Schillerstraße in Richtung Brassertstraße und bog dann nach links, auf die Goethestraße, ab. Dabei kollidierte er mit einer 76-jährigen E-Bike-Fahrerin, die ihm auf dem Radweg der Geothestraße entgegen kam. Beide Zweiradfahrer kamen zu Fall. Die Frau verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden liegt bei etwa 150 Euro. Vor Ort ergaben sich bei dem Fahrradfahrer erste Hinweise auf den Konsum von Drogen. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Des Weiteren kam bei der Überprüfung seiner Personalien heraus, dass er noch einen offenen Haftbefehl hatte. Er kam direkt in eine Zelle. Bei einem Bekannten, der sich um das verunfallte Fahrrad des 40-Jährigen kümmern sollte, nahmen die Beamten dann auch noch Marihuanageruch wahr. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Polizisten schließlich auch Drogen sowie Drogenutensilien auf und stellten diese sicher. Er erhält nun eine Strafanzeige.

