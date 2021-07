Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kollision auf der Ewaldstraße

Recklinghausen (ots)

Ein 71-jähriger Hertener fuhr mit seinem Auto auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Ewaldstraße und bog an der Einmündung nach rechts ab. Dabei kollidierte er mit einer 72-Jährigen Pedelec-Fahrerin, die auf dem Radweg fuhr und die Ewaldstraße an dieser Stelle querte. Die Verkehrsregelung efolgt an der Unfallstelle durch eine Ampelanlage. Die 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt. Unfallzeitpunkt war Mittwoch, 11.50 Uhr.

