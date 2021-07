Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Scholven wurden am Montagmorgen, 26. Juli 2021, zwei Autofahrer leicht verletzt. Gegen 8.10 Uhr fuhr ein 20-jähriger Gelsenkirchener über die Pawiker Straße in Richtung Feldhauser Straße, als ein 61 Jahre alter Autofahrer von einem Firmengelände links auf die Pawiker Straße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte der Polizei die Pawiker Straße in Höhe der Bergmannsglückstraße.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell