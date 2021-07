Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am 21.07.2021, zwischen 05:30 Uhr und 10:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arnimstraße ein. Sie durchwühlten verschiedene Schränke. Gestohlen wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell