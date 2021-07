Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an der Kreuzung Maudacher Straße

Tiroler Straße

Ludwigshafen (ots)

Am 20.07.2021, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf der Maudacher Straße in Richtung Bruchwiesenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-Jährige mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße in Richtung Hochfeldstraße. An der Kreuzung Maudacher Straße / Tiroler Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Die 63-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

