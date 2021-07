Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots)

Am 19.07.2021, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Kellerabteils eines Mehrfamilienhauses in der Budapester Straße auf. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

