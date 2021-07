Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 25. Juli 2021, 18.30 Uhr bis Montag, 26. Juli 2021, 4.50 Uhr in eine Bäckerei "Am Fettingkotten" in Erle eingebrochen und haben einen Tresor entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den flüchtigen Täter/n machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 3658112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell