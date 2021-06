Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein: Unbekannte Täter brechen in Kita ein und stehlen Lautsprecher und Münzgeld

Homberg (ots)

Niedenstein

Einbruch in Kita Tatzeit: 17.06.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 18.06.2021, 07:00 Uhr In eine Kindertagesstätte in der Schulstraße brachen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht ein und stahlen Lautsprecherboxen und einen geringen Münzgeldbetrag. Die Täter schlugen mit einer Axt die Scheiben zweier Terrassentüren ein und konnten hierdurch die Türen öffnen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen vorgefundenes Bargeld sowie zwei Lautsprecher. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

