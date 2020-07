POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Bei einem Verkehrsunfall in Poppenhausen am Freitag dem 24.07.2020, gegen 07.40 Uhr, wurden zwei Fahrzeuge beschädigt.

Ein 21-jähriger Mann aus Poppenhausen bog von der Georgstraße in die Marienstraße ein. Bei einem geparkten Pkw in der Marienstraße erkannte er, dass die Fahrertür einen Spalt offen stand und befürchtete, dass die Tür geöffnet werden könnte. Deshalb wich er mit seinem Pkw nach links aus und prallte mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, in dem sich ebenfalls ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Poppenhausen und dessen Freundin befanden. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde glücklicherweise niemand verletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 EUR.

