Polizei Köln

POL-K: 210525-4-K/LEV Polizei stellt mehrere Einbrecher in Köln und Leverkusen

Köln (ots)

Nach Einbrüchen in Köln und Leverkusen haben Polizisten insgesamt vier Tatverdächtige (zwei 21-jährige Männer und zwei Frauen: 20 und 27 Jahre alt) festgenommen.

Am Freitag (21. Mai) versuchten die Frauen in Leverkusen-Bergisch Neukirchen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als der 70 Jahre alte Hausbesitzer gegen 10.35 Uhr unerwartet nach Hause kam, überraschte er die Einbrecherinnen beim Aufhebeln seiner Terrassentür. Der 70-Jährige lief den flüchtenden Frauen hinterher und hielt eine von ihnen fest. Die zweite Täterin blieb ebenfalls stehen. Polizisten nahmen die Frauen vor Ort fest. Ein Haftrichter schickte beide in Untersuchungshaft.

Keine 20 Stunden später nahmen Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen (22. Mai) zwei 21-Jährige nach einem Einbruch in eine Backstube in Köln-Meschenich fest. In dem Geschäft war gegen 3.40 Uhr ein optischer Alarm ausgelöst worden. Ein Anwohner beobachtete die flüchtenden Männer und rief die Polizei. Noch in Tatortnähe trafen die Polizisten die Gesuchten in der Zaunhofstraße an. Bei ihrer Festnahme leisteten die Männer Widerstand. Sie hatten kleinere Mengen an Betäubungsmitteln bei sich und trugen mehrere Kleidungsstücke, an denen sich noch die Sicherheitsetiketten befanden. Polizisten stellten Betäubungsmittel und Kleidungsstücke sicher. Die Männer müssen sich nun wegen Einbruchs, Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell