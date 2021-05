Polizei Köln

POL-K: 210525-1-LEV Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Am späten Montagnachmittag (24. Mai) hat eine Autofahrerin (60) in Leverkusen-Schlebusch beim Linksabbiegen mit ihrem Fiat Panda einen entgegenkommenden Motorradfahrer (30) erfasst. Die Unfallbeteiligten waren gegen 17.40 Uhr auf dem Willy-Brandt-Ring zwischen dem Karl-Carstens-Ring und der Bensberger Straße unterwegs. Die 60-Jährige, die in Richtung Manfort fuhr, ist nach aktuellem Ermittlungsstand in Höhe von zwei Tankstellen über eine durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gefahren. Rettungskräfte reanimierten den Schwerstverletzten und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 0,9 Promille, woraufhin die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und den Führerschein der Leverkusenerin sicherstellten. Der Bergisch Gladbacher wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. (cs/as)

