POL-K: 210524-3-K Mobile Corona-Teststation mit Feuerlöscher verunreinigt - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach Personen, die in der Nacht auf Montag (24. Mai) in Köln-Ostheim in der Gernsheimer Straße den Schlauch eines Feuerlöschers durch die Schwenktür des "Corona-Test-Gelenkbusses" gesteckt und anschließend den Inhalt in den Bus gesprüht haben. Durch das versprühte Pulver sind die Testutensilien unbrauchbar. Laut Zeugenangaben sollen zwei Männer zwischen 0 und 1 Uhr mit Feuerlöschern in Richtung des Busses gelaufen sein. Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/rr)

