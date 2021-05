Polizei Köln

POL-K: 210525-2-LEV Illegales Autorennen endet an Hauswand - Blutprobe nach positivem Drogentest - Zeugensuche

Köln (ots)

In Bergisch-Neukirchen ist am Montagabend (24. Mai) ein 29-jähriger Leverkusener mit seinem Honda Civic auf der Burscheider Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand gefahren. Laut Zeugenaussagen soll er sich zuvor mit einem noch flüchtigen Autofahrer ab dem "Blitzer" auf der Rennbaumstraße ein Rennen in Richtung Burscheider Straße geliefert haben. Am Ende der Rennbaumstraße soll er ruckartig nach links gezogen sein, als ein Anwohner mit seinem Pkw rückwärts aus einer Hauseinfahrt setzte. Der Honda geriet ins Schleudern, prallte auf dem Gehweg gegen drei Mülltonnen und kam an der Hauswand zum Stehen.

Ein Drogenschnelltest war positiv auf Kokain und Cannabis. Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten sein Handy sowie den Unfallwagen sicher. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt er nicht.

Nach dem Fahrer des zweiten Wagens, einem grauen Honda Civic Type R mit Bergisch Gladbacher Kennzeichen, sucht die Polizei. Der etwa 1,90 Meter große und kräftige Mann mit langem Vollbart, soll kurz angehalten und mit dem 29-Jährigen gesprochen haben. Er soll schwarze Kleidung sowie ein "nach hinten gedrehtes" Basecap getragen haben. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln sucht mögliche weitere Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zur Identität des flüchtigen Honda-Fahrers sowie dessen Wagen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell