Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall zwischen Radfahrer und LKW- Beteiligte durch Kollision verletzt

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Montagmorgen (25.10.) zu einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße. Gegen 11.00 Uhr befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines LKW (Marke Krone) die Herforder Straße in Richtung Bünde Innenstadt. Er beabsichtigte nach rechts auf das Gelände eines Autohauses abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch eine Radfahrerin auf dem rechtseitigen parallel laufenden Radweg. Die HIddenhauserin (52) war mit ihrem Pedelec ebenfalls unterwegs in Richtung Bünde. Sie versuchte noch abzubremsen, konnte eine Kollision mit dem abbiegenden LKW jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht im Beinbereich. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell