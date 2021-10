Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Diebstahl - Geldautomat hält Gewalteinwirkung stand

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (26.10.), gegen 9 Uhr merkte ein 38-jähriger Vlothoer, dass ein Geldautomat an der Detmolder Straße massive Beschädigungen aufwies. Der Mann alarmierte unverzüglich die Polizei. Vor Ort angekommen stellten die Beamten fest, dass die unbekannten Täter offensichtlich mithilfe verschiedener Werkzeuge versucht hatten, den Geldautomaten aufzubrechen, um so an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Die Außenverkleidung des Geräts wurde dabei zwar schwer beschädigt, der Automat hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand und so konnten die Unbekannten nicht an das Bargeld gelangen. Der Sachschaden beträgt rund 7500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Unbekannten in der Nacht zu Dienstag, gegen etwa 2.00 Uhr den Automaten an. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in Exter in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

