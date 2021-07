Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Kreis Tuttlingen) Ein Leichtverletzter bei Unfall mit Motorradfahrer (29.07.2021)

Wurmlingen (ots)

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 432 zur Bundesstraße 523 ereignet hat. Ein 69-jähriger Nissan-Fahrer bog, von Seitingen kommend, nach links auf die B 523 ab. Dabei streifte er einen 63-Jährigen, der mit einer Harley-Davidson auf der Linksabbiegespur der B 523 stand und in Richtung Seitingen abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kippte das schwere Motorrad um und der Fahrer verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte den Mann in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die umgekippte Harley und lud sie auf.

