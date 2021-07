Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Beim Ausparken anderes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei nimmt Hinweise entgegen (28. - 29.07.2021)

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 17.15 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 09.15 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken "Am Dorfplatz" gegen einen dort abgestellten Nissan X-Trail gefahren. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung des am Nissan entstandenen Sachschadens in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen der begangenen Unfallflucht und nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher entgegen.

